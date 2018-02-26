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26.02.2018 09:14 В Тульской облбольнице прошёл спортивный праздник Вести-Тула





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Как рассказал главный врач Тульской областной клинической больницы Александр Симонов, «второй год проводится такое мероприятие, а в этот раз оно посвящено 100-летию Рабоче-крестьянской армии, затем Советской армии, а ныне это День защитника Отечества. Своим участием все решили поддержать наших молодых олимпийцев».



Крепкий мороз не остановил медиков. Перетягивание каната, стрельба, минифутбол – все полосы препятствия были достойно пройдены всеми командами. Завершились соревнования у солдатской полевой кухни с отличным настроением участников.



Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества и поддержке российских олимпийцев, прошел на территории Тульской областной больницы. Участие в мероприятии приняли сотрудники четырех медучреждений Тулы – больницы скорой помощи имени Ваныкина, перинатального центра, областных детской и взрослой больниц.Как рассказал главный врач Тульской областной клинической больницы Александр Симонов, «второй год проводится такое мероприятие, а в этот раз оно посвящено 100-летию Рабоче-крестьянской армии, затем Советской армии, а ныне это День защитника Отечества. Своим участием все решили поддержать наших молодых олимпийцев».Крепкий мороз не остановил медиков. Перетягивание каната, стрельба, минифутбол – все полосы препятствия были достойно пройдены всеми командами. Завершились соревнования у солдатской полевой кухни с отличным настроением участников.





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