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НОВОСТИ | Общество



22.02.2018 19:58 В Тульском суворовском училище берегут память и историю
Елена Панова

В Тульском суворовском училище берегут память и историю

| фото |
Эти мальчишки уже сделали свой выбор - служить России. Тульское Суворовское – самое молодое из всех отечественных военных училищ. Корпуса на пустыре у Восточного обвода выросли с нуля, а традиции сложились еще два века назад, во времена императора Александра Первого. «Данные традиции являются основополагающими в нашем учебном заведении», - рассказывает старший воспитатель ТулСВУ Александр Малаховский.

Дворец на набережной реки Упы помнит время, когда в его стенах находился Александровский кадетский корпус. За свою историю заведение несколько раз меняло название и статус. Но одно оставалось неизменным: здесь обучали будущих офицеров - гордость царской армии.

По словам специалиста Центра военно-патриотического воспитания Тульской области Владимира Кушникова, «настолько серьёзно была поставлена система воспитания и стимулирования к росту знаний». Вся история александровцев – 65 лет. Многие из них прошли войны, в которых участвовала Россия в ΧIΧ и начале XX веков, 98 стали генералами.

Бывших суворовцев не бывает точно. Ровно 62 года назад Виктор Васильевич Волков получил свидетельство об окончании Тульского суворовского училища. Оно открылось в военный ноябрь 44-го. Учителями и воспитателями стали действующие офицеры Красной Армии.

Первое суворовское находилось в бывшей духовной семинарии на Староникитской. Сейчас здание снова передано епархии. Училище расформировали в 60-м году, но за этот короткий срок путевку в жизнь получили больше 900 мальчишек. В числе выпускников - внук маршала Советского Союза Клима Ворошилова и Лев Николаевич Толстой – внучатый племянник и полный тезка великого писателя.

И хотя форма сейчас стала другая, надписи на погонах – прежние. В Тульском суворовском берегут память и историю. А, значит, традиции и дальше будут жить.
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