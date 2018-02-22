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НОВОСТИ | Общество



22.02.2018 19:40 Телезрители собрали Гале из Тулы нужную сумму на лечение
Вести-Тула

Телезрители собрали 7-летней Гале из Тулы нужную сумму на лечение

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В тульских «Вестях» вышел сюжет, подготовленный совместно с Русфондом, о семилетней Гале. Она попала в реанимацию уже на второй день своей жизни. Малышка не могла фиксировать взгляд, плохо реагировала на происходящее вокруг неё. В год Гале поставили ещё один диагноз ДЦП. Спустя время в истории болезни, словно приговор, появился ещё один - синдром Паллистера-Киллианна.

Семь лет терпеливого и тяжёлого лечения принесли свои плоды. Но сейчас Галя нуждается в продолжении восстановительного лечения. Его стоимость – почти 200 тысяч. Читатели сайта rusfond.ru собрали 140 тысяч рублей, однако на лечение не хватало еще 59000. Меньше чем за неделю вы, наши зрители, собрали ровно 80 тысяч 311 рублей. Теперь семье хватает средств на повторную госпитализацию. Мама девочки выражает большую благодарность!











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