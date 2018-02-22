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НОВОСТИ | Общество



22.02.2018 19:23 Торговлю пивом в Тульской области ограничат
Алексей Ерёмин

Торговлю пивом в Тульской области ограничат

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Сегодня состоялось 49-е заседание Тульской областной Думы. Одним из наиболее интересных стал законопроект о внесении изменений в закон Тульской области о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области.

С 1 января 2018 года в регионе для организаций и индивидуальных предпринимателей был введён запрет на продажу пива и пивных напитков в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Исключения коснулись тех хозяйствующих субъектов, которые имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции или при оказании услуг общепита. Однако обращения граждан по факту торговли пивом в многоквартирных домах продолжали поступать.

Как рассказал депутат Тульской областной Думы Александр Рем, «приняли ограничения, которые будут касаться тех помещений, которые переведены из жилого фонда в нежилой. Будет запрещена торговля пивом в тех нежилых помещениях, вход в которых осуществляется либо с торца здания, либо с тыльной стороны. Помимо этого, независимо от того имеет предприниматель лицензию на продажу алкоголя или не имеет, это ограничение будет снято». Данный закон вступит в регионе в силу с 1 июня 2018 года.
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