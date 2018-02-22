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22.02.2018 17:49 В музее П. Н. Крылова открылась выставка работ юных художников Вести-Тула





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«Это моя первая выставка, здесь представлено множество моих работ: живопись, рисунок и композиция, работы по декоративно-прикладной композиции. Я бы хотела стать дизайнером или архитектором», - рассказала учащаяся Детской школы искусств им. Г. Г. Галанина Анастасия Панкова.



По словам заведующей музеем П. Н. Крылова Ольги Кузнецовой, «когда Порфирий Юрьевич уже достиг всех мыслимых и немыслимых высот в творчестве, он приезжал в Тулу и всегда общался с художниками, особенно с юными, многим давал советы и напутствия. Неслучайно в нашем музее реализуется такой детский интересный проект».



В музее П. Н. Крылова открылась очередная выставка творчества юных художников в рамках долгосрочного проекта «Дебют - творческие встречи одаренных детей». Он реализуется в стенах музея уже 15 лет, его цель - привить понимание важности эстетического воспитания и образования у детей. На этот раз в музее впервые представили работы трое учащихся Детской школы искусств им. Г. Г. Галынина.«Это моя первая выставка, здесь представлено множество моих работ: живопись, рисунок и композиция, работы по декоративно-прикладной композиции. Я бы хотела стать дизайнером или архитектором», - рассказала учащаяся Детской школы искусств им. Г. Г. Галанина Анастасия Панкова.По словам заведующей музеем П. Н. Крылова Ольги Кузнецовой, «когда Порфирий Юрьевич уже достиг всех мыслимых и немыслимых высот в творчестве, он приезжал в Тулу и всегда общался с художниками, особенно с юными, многим давал советы и напутствия. Неслучайно в нашем музее реализуется такой детский интересный проект».





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