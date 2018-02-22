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22.02.2018 15:41 Водитель и пассажир «десятки» погибли при столкновении с «МАЗом» Вести-Тула





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На 174-м километре автодороги «Крым» девушка 1994 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21102» выезжала с второстепенной дороги и столкнулась с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. В результате погибла женщина-водитель легковушки и её пассажир, 16-летний парень.



На первом километре автодороги «Тула – Новомосковск» водитель «Chevrolet Lacetti» совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», после чего наехал ещё на два автомобиля - «Kia Rio» и «Hyundai Elantra». В результате ДТП водитель автомобиля «Kia Rio» обратилась в больницу.На 174-м километре автодороги «Крым» девушка 1994 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21102» выезжала с второстепенной дороги и столкнулась с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. В результате погибла женщина-водитель легковушки и её пассажир, 16-летний парень.

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