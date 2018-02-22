НОВОСТИ | Общество







22.02.2018 15:32 К Вечному огню в Туле легли цветы Вести-Тула





| фото |



Здесь собрались первые лица области и города, ветераны, студенты, школьники, представители общественных организаций. Память всех погибших в годы войны и мирное время во имя Родины почтили минутой молчания. Затем к подножию памятника возложили венки и цветы.



В преддверии Дня защитника Отечества в регионе возлагают цветы к воинским памятникам. В Туле традиционно центром торжественных мероприятий стал Вечный огонь мемориала «Героическим защитникам Тулы в 1941 году», который находится на площади Победы.Здесь собрались первые лица области и города, ветераны, студенты, школьники, представители общественных организаций. Память всех погибших в годы войны и мирное время во имя Родины почтили минутой молчания. Затем к подножию памятника возложили венки и цветы.







Читать @gtrktula

















