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22.02.2018 15:07 Андрей Малахов поехал в Сирию, чтобы восстановить последний день жизни летчика Филипова Вести





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Зрители увидят, где на авиабазе Хмеймим жил пилот сбитого боевиками Су-25. Они зайдут вместе с оператором программы в вагончик, где стоит его кровать. Программа Андрея Малахова рассказывает, в каких условиях российские военные летчики сражаются с боевиками в Сирии.



22 февраля в 17 часов 55 минут на канале "Россия" специальный выпуск программы "Прямой эфир", посвященный Герою России Роману Филипову. В День защитника Отечества в студию программы "Прямой эфир" пришли родные, близкие и сослуживцы Романа, которые расскажут о жизни и подвиге русского офицера.



"Все устали от историй Джигарханяна и Шурыгиной, сегодня обществу нужен такой герой", — считает Малахов. По его мнению, именно такой герой – погибший 3 февраля при выполнении служебного долга Роман Филипов. После того, когда его самолет был сбит и он катапультировался, тяжелораненый пилот Су-25 вступил в бой с боевиками. Он израсходовал половину боезапаса своего оружия и подорвался на гранате, чтобы не быть захваченным в плен.



В Сирии, отмечает Андрей Малахов, на каждом шагу свидетельства войны – следы обстрела российской военной базы боевиками, следы разорвавшейся мины, изрешеченный забор, осколки.



Программу "Прямой эфир" также можно посмотреть в прямой трансляции на сайте Russia.tv.



Видео гибели летчика майора Романа Филипова с его фразой "Это вам за пацанов" потрясло Андрея Малахова. Ведущий отправился в Сирию, чтобы своими глазами увидеть, как герой прожил свой последний день перед вылетом.Зрители увидят, где на авиабазе Хмеймим жил пилот сбитого боевиками Су-25. Они зайдут вместе с оператором программы в вагончик, где стоит его кровать. Программа Андрея Малахова рассказывает, в каких условиях российские военные летчики сражаются с боевиками в Сирии.22 февраля в 17 часов 55 минут на канале "Россия", посвященный Герою России Роману Филипову. В День защитника Отечества в студию программы "Прямой эфир" пришли родные, близкие и сослуживцы Романа, которые расскажут о жизни и подвиге русского офицера."Все устали от историй Джигарханяна и Шурыгиной, сегодня обществу нужен такой герой", — считает Малахов. По его мнению, именно такой герой – погибший 3 февраля при выполнении служебного долга Роман Филипов. После того, когда его самолет был сбит и он катапультировался, тяжелораненый пилот Су-25 вступил в бой с боевиками. Он израсходовал половину боезапаса своего оружия и подорвался на гранате, чтобы не быть захваченным в плен.В Сирии, отмечает Андрей Малахов, на каждом шагу свидетельства войны – следы обстрела российской военной базы боевиками, следы разорвавшейся мины, изрешеченный забор, осколки.Программу "Прямой эфир" также можно посмотреть в прямой трансляции на сайте





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