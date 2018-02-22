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22.02.2018 13:21 Авилов ответил на наболевшие вопросы жителей Привокзального округа Тулы "Вести-Тула"





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Некоторые из пришедших уже отчаялись добиться хоть какого-то ответа. Например, жительница новостройки на улице Макаренко пожаловалась на недобросовестного застройщика и бездействие администрации. После этого у Евгения Авилова возникли вопросы уже к заместителю начальника главного управления по ЖКХ.



«Говорю всем жителям – не молчите. Все проблемные вопрос мы в понедельник обсуждаем. Главы округов должны поднимать эти вопросы на совещании, чтобы мы могли подключиться, и помочь решить проблемы», - подчеркнул Евгений Авилов.



Что делать, если управляющая компания не чистит снег во дворе. Или в районе не хватает парковки. Когда отремонтируют дорогу и починят крышу. Евгений Авилов ответил на все наболевшие вопросы жителей Привокзального округа Тулы.Некоторые из пришедших уже отчаялись добиться хоть какого-то ответа. Например, жительница новостройки на улице Макаренко пожаловалась на недобросовестного застройщика и бездействие администрации. После этого у Евгения Авилова возникли вопросы уже к заместителю начальника главного управления по ЖКХ.«Говорю всем жителям – не молчите. Все проблемные вопрос мы в понедельник обсуждаем. Главы округов должны поднимать эти вопросы на совещании, чтобы мы могли подключиться, и помочь решить проблемы», - подчеркнул Евгений Авилов.









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