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НОВОСТИ | Общество



22.02.2018 13:01 В центре внимания - защита прав инвесторов
Татьяна Смирнова



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Прокуратура не допустит противоправного вмешательства в дела бизнеса. Таково мнение генерального прокурора России, Юрия Чайки. Сегодня инвесторы продолжают сталкиваться с рядом проблем - коррупция, нарушение сроков выплаты госфинансирования и даже недостаточная информационная поддержка.

Пути решения есть. В частности, снижение количества необоснованных проверок, мешающих инвесторам работать. «Тульская область – лидер по реформе контрольно-надзорной деятельности. Это стало возможным благодаря личной вовлеченности губернатора Алексея Дюмина», - отметил министр РФ Михаил Абызов.

Частные инвестиции – это не просто новые производства и рабочие места. Это налоги, идущие на развитие региона, в том числе таких важных сфер как здравоохранение и образование. Рост производства отражается и на благосостоянии самих жителей. За последний год заработная плата туляков выросла почти на 7 процентов. По этому показатели область на четвертом месте после Москвы, Московской и Калужской областей.

Как рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «…по национальному рейтингу инвестиционного климата регион второй год подряд занимает четвертое место. Регион показал позитивную динамику в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Ориентации на профилактику правонарушений за прошедшие два года позволило сократить общее число проверок более чем на 39%, а внеплановых проверок – на 44%. Это один из лучших показателей в России».

Важно вести честный открытый диалог с бизнесом. Этой цели служат каналы прямой связи инвесторов и руководства региона. В полном объеме эта работа была реализована лишь в трех субъектах Российской Федерации. В их числе и Тульская область, где создан инвестиционный совет под руководством губернатора. Важный фактор – создание комфортной инфраструктуры. Особая экономическая зона «Узловая» - яркое подтверждение конструктивного диалога власти и бизнес-сообщества.

«Когда власть принимает выверенные решения, а бизнес готов не только подсказать, что нужно сделать, но и инвестировать в развитие производства – это дает результаты. А главный результат - это повышение качества жизни», - говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.

Реформа контрольно-надзорной деятельности только началась. Задача – снизить в два раза административную нагрузку на добросовестный бизнес. По словам генерального прокурора РФ Юрия Чайки, «…если мы поставим барьеры для незаконного возбуждения уголовных дел, незаконного преследования бизнес-сообщества, это позитивно отразится на состоянии законности в Российской Федерации. В частности, по инвестированию, возвращению капитала».

Совещание по вопросам прав инвесторов, прошедшее в Туле, - лишь начало большой и плодотворной работы. На очереди – проведение подобного мероприятия в других федеральных округах. Лучшие практики будут обобщены и внедрены в сферу защиты бизнеса.
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