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22.02.2018 12:33 Тульская область сегодня чествует защитников Отечества "Вести-Тула"





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Чествование и награждение защитников Отечества прошло сегодня в Тульском академическом театре драмы. Один из награжденных – летчик Тульской авиационной эскадрильи Эдуард Бологан. Он служит уже четверть века. «25 лет уже летаю, но это занятие не надоело. – Говорит Эдуард. - Самолет прекрасный, летает отлично. Летчики у нас все профессионалы. Многие из них это мои ученики».



Торжества по случаю Дня защитника Отечества проходят в Большой Туле. В 10 часов на Площади Победы у мемориала «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» состоялось возложение цветов к Вечному огню. Митинги у воинских захоронений организованы в Зайцеве, Петелине, Прилапах, на Косой Горе.Чествование и награждение защитников Отечества прошло сегодня в Тульском академическом театре драмы. Один из награжденных – летчик Тульской авиационной эскадрильи Эдуард Бологан. Он служит уже четверть века. «25 лет уже летаю, но это занятие не надоело. – Говорит Эдуард. - Самолет прекрасный, летает отлично. Летчики у нас все профессионалы. Многие из них это мои ученики».













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