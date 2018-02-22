Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.02.2018 11:32 В центре Тулы создается «культурный магнит» для туристов
Надежда Долгих



| фото |
Когда-то здесь сновали покупатели, которых зазывали купцы. Теперь - это руины, по которым сложно определить, какого века эта постройка. А между прочим, создано здание было в конце 18 - начале 19 веков. По проекту «Тульская набережная» здесь воссоздадут торговые ряды, где туляки и гости региональной столицы смогут покупать сувенирную продукцию.

Эти торговые лавки и раньше принадлежали церкви. Частью комплекса Покровского храма они и останутся. В его состав войдут также часовня Параскевы Пятницы и дом священника. Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «…работы по реставрации были начаты на благотворительные средства. Общий объем средств на три объекта составит порядка 150 миллионов рублей. На сегодняшний момент часовня и дом священника уже завершены».

Дополнит ансамбль - «Поленовское подворье», которое располагается в четырех зданиях на улице Благовещенской. Все эти сооружения - памятники федерального значения. Также реставрация будет вестись в нескольких домах по улице Металлистов. Так, в здании №1, вотчине музея «Куликово поле», создается музейно-выставочный реставрационный центр. Здесь уже работают археологи.

В доме номер №25 воссоздадут атмосферу дворянского быта типичной городской усадьбы, в доме №12 - купеческого, а также сделают военно-патриотическую площадку с кинотеатром, а в доме №8 - появится музей тульских мастеровых. Экспозиция мастерской по производству тульских пряников расположится в здании №10, в доме №4 появится музей казачества. В общем - целый музейный квартал.

Завершить работы по проекту «Тульская набережная» планируют в этом году, а значит, возможно, уже совсем скоро исторический центр Тулы культурным магнитом станет притягивать туристов.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .