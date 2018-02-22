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22.02.2018 11:32 В центре Тулы создается «культурный магнит» для туристов Надежда Долгих





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Эти торговые лавки и раньше принадлежали церкви. Частью комплекса Покровского храма они и останутся. В его состав войдут также часовня Параскевы Пятницы и дом священника. Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «…работы по реставрации были начаты на благотворительные средства. Общий объем средств на три объекта составит порядка 150 миллионов рублей. На сегодняшний момент часовня и дом священника уже завершены».



Дополнит ансамбль - «Поленовское подворье», которое располагается в четырех зданиях на улице Благовещенской. Все эти сооружения - памятники федерального значения. Также реставрация будет вестись в нескольких домах по улице Металлистов. Так, в здании №1, вотчине музея «Куликово поле», создается музейно-выставочный реставрационный центр. Здесь уже работают археологи.



В доме номер №25 воссоздадут атмосферу дворянского быта типичной городской усадьбы, в доме №12 - купеческого, а также сделают военно-патриотическую площадку с кинотеатром, а в доме №8 - появится музей тульских мастеровых. Экспозиция мастерской по производству тульских пряников расположится в здании №10, в доме №4 появится музей казачества. В общем - целый музейный квартал.



Завершить работы по проекту «Тульская набережная» планируют в этом году, а значит, возможно, уже совсем скоро исторический центр Тулы культурным магнитом станет притягивать туристов.

Когда-то здесь сновали покупатели, которых зазывали купцы. Теперь - это руины, по которым сложно определить, какого века эта постройка. А между прочим, создано здание было в конце 18 - начале 19 веков. По проекту «Тульская набережная» здесь воссоздадут торговые ряды, где туляки и гости региональной столицы смогут покупать сувенирную продукцию.Эти торговые лавки и раньше принадлежали церкви. Частью комплекса Покровского храма они и останутся. В его состав войдут также часовня Параскевы Пятницы и дом священника. Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «…работы по реставрации были начаты на благотворительные средства. Общий объем средств на три объекта составит порядка 150 миллионов рублей. На сегодняшний момент часовня и дом священника уже завершены».Дополнит ансамбль - «Поленовское подворье», которое располагается в четырех зданиях на улице Благовещенской. Все эти сооружения - памятники федерального значения. Также реставрация будет вестись в нескольких домах по улице Металлистов. Так, в здании №1, вотчине музея «Куликово поле», создается музейно-выставочный реставрационный центр. Здесь уже работают археологи.В доме номер №25 воссоздадут атмосферу дворянского быта типичной городской усадьбы, в доме №12 - купеческого, а также сделают военно-патриотическую площадку с кинотеатром, а в доме №8 - появится музей тульских мастеровых. Экспозиция мастерской по производству тульских пряников расположится в здании №10, в доме №4 появится музей казачества. В общем - целый музейный квартал.Завершить работы по проекту «Тульская набережная» планируют в этом году, а значит, возможно, уже совсем скоро исторический центр Тулы культурным магнитом станет притягивать туристов.











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