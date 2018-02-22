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22.02.2018 11:18 Авилов рассказал о системе голосования по местным вопросам «Решаем вместе» "Вести-Тула"





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Высказать свое мнение по этим вопросам туляки смогут сами, и таким образом повлиять на изменения в региональной столице. Накануне глава администрации Евгений Авилов рассказал о системе голосования по местным вопросам «Решаем вместе». Акция пройдет 18 марта 2018 года.



«Места для голосования по этим вопросам будут представлены в помещениях, которые находятся не на избирательных участках. Это запрещено законом. Они будут находиться рядом и будут обустроены соответствующим образом. Там будут работать волонтеры. Учитывая, что явка на выборах президента традиционно достаточно высокая, упустить такую возможность было бы неправильно», - отметил Евгений Авилов.



Какие общественные пространства благоустроить в первую очередь? Стоит ли выделять отдельную полосу для общественного транспорта? Отказаться ли от трамваев и транспорта малой вместимости?Высказать свое мнение по этим вопросам туляки смогут сами, и таким образом повлиять на изменения в региональной столице. Накануне глава администрации Евгений Авилов рассказал о системе голосования по местным вопросам «Решаем вместе». Акция пройдет 18 марта 2018 года.«Места для голосования по этим вопросам будут представлены в помещениях, которые находятся не на избирательных участках. Это запрещено законом. Они будут находиться рядом и будут обустроены соответствующим образом. Там будут работать волонтеры. Учитывая, что явка на выборах президента традиционно достаточно высокая, упустить такую возможность было бы неправильно», - отметил Евгений Авилов.









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