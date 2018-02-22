НОВОСТИ | Общество







22.02.2018 11:05 Денис Мантуров вручил Алексею Дюмину сертификат на 68 фортепиано "Вести-Тула"





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На «Тульской гармони» с 2017 года производят фортепиано знаменитой чешской марки «Петров». Причём, все составляющие приходят непосредственно из Чехии, а в Туле уже ведётся сборка. Уже отгружено 330 инструментов в семь регионов страны. В настоящее время ведется работа над аналогичной программой по духовым инструментам, куда может попасть тульская гармонь.



Накануне министру промышленности России был представлен опытный образец испанской гармони, которую планируют делать для Латинской Америки.







Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров вручил Алексею Дюмину сертификат на 68 фортепиано марки «Мелодия», произведенных на «Тульской гармони» в рамках специальной программы минпромторга России по производству музыкальных инструментов для оснащения организаций дополнительного образования.На «Тульской гармони» с 2017 года производят фортепиано знаменитой чешской марки «Петров». Причём, все составляющие приходят непосредственно из Чехии, а в Туле уже ведётся сборка. Уже отгружено 330 инструментов в семь регионов страны. В настоящее время ведется работа над аналогичной программой по духовым инструментам, куда может попасть тульская гармонь.Накануне министру промышленности России был представлен опытный образец испанской гармони, которую планируют делать для Латинской Америки.

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