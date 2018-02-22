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22.02.2018 10:47 Правила проведения техосмотра станут жестче Алексей Еремин





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Пока же всё это обернулось только поправками в саму процедуру осмотра, приближая российский техосмотр к регламенту Таможенного союза, согласно которым автомобиль не допустят к эксплуатации, если у него отсутствует предусмотренный конструкцией демпфер или усилитель рулевого управления.



Если на машине установлена шипованная резина, то она должна быть на всех четырех колёсах. Тонировать фары, устанавливать на них непредусмотренные производителем оптические элементы запрещено. В прежних правилах техосмотра «потерялось» требование о проверке аптечки. Теперь же это требование вновь внесено в данный свод.



Отдельно уделено внимание установке газового оборудования. Как рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела технического надзора УГИБДД по Тульской области Сергей Яшкин, «…львиная доля поступающих заявлений на изменение конструкции – это установка гозобалонного оборудования. Затем идут заявления на демонтаж или внесение изменений в конструкцию сидений, перевод транспортных средств из категории «Д» в категорию «Б».



Вообще, что касается любого тюнинга, то новые правила проведения техосмотра к нему очень строги. Если он не подтверждён документами о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, то машина не будет допущена к эксплуатации. В Тульском регионе практически каждый второй микроавтобус, задействованный в перевозке людей, был доработан тульскими «кулибинами».



По закону на исправление переделок или документальное их подтверждение автовладельцу даётся 10 дней или машину увезут на штрафстоянку. Отдельно в документе прописано время, которое отводится на техосмотр той или иной категории транспортных средств. Для легковушек и грузовиков это время осталось неизмененным – полчаса, а для автобусов увеличилось на 5 - 7 минут.



Инициатив вокруг проведения техосмотра всегда было много: от уголовной ответственности за не прохождение ТО до передачи контроля за ним от страховщиков исполнительным органам власти.Пока же всё это обернулось только поправками в саму процедуру осмотра, приближая российский техосмотр к регламенту Таможенного союза, согласно которым автомобиль не допустят к эксплуатации, если у него отсутствует предусмотренный конструкцией демпфер или усилитель рулевого управления.Если на машине установлена шипованная резина, то она должна быть на всех четырех колёсах. Тонировать фары, устанавливать на них непредусмотренные производителем оптические элементы запрещено. В прежних правилах техосмотра «потерялось» требование о проверке аптечки. Теперь же это требование вновь внесено в данный свод.Отдельно уделено внимание установке газового оборудования. Как рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела технического надзора УГИБДД по Тульской области Сергей Яшкин, «…львиная доля поступающих заявлений на изменение конструкции – это установка гозобалонного оборудования. Затем идут заявления на демонтаж или внесение изменений в конструкцию сидений, перевод транспортных средств из категории «Д» в категорию «Б».Вообще, что касается любого тюнинга, то новые правила проведения техосмотра к нему очень строги. Если он не подтверждён документами о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, то машина не будет допущена к эксплуатации. В Тульском регионе практически каждый второй микроавтобус, задействованный в перевозке людей, был доработан тульскими «кулибинами».По закону на исправление переделок или документальное их подтверждение автовладельцу даётся 10 дней или машину увезут на штрафстоянку. Отдельно в документе прописано время, которое отводится на техосмотр той или иной категории транспортных средств. Для легковушек и грузовиков это время осталось неизмененным – полчаса, а для автобусов увеличилось на 5 - 7 минут.

















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