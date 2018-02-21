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НОВОСТИ | Общество



21.02.2018 18:57 В новомосковской деревне Маклец открылся ФАП
Анастасия Октябрьская

В новомосковской деревне Маклец открылся ФАП

| фото |
В деревне Маклец проживают более тысячи человек. Не всей деревней, конечно, но весьма солидным составом жители отправились знакомиться с новым медпунктом.

Снаружи – доступная среда. Внутри – практически полная комплектация. Помимо приёмного и процедурного кабинета есть смотровой кабинет для женщин. Хозяйка этих роскошных 129-ти фельдшерско-акушерских квадратных метров Татьяна показывает оборудование. В её пользовании аппарат для искусственной вентиляции лёгких, ЭКГ, дефибриллятор, глюкометр, прибор для измерения холестерина в крови. То есть первой доврачебной помощью в этом ФАПе дело не ограничится. Татьяна с опытом работы на скорой помощи может оказать и экстренную. Притом не только взрослому населению.

«В данном населённом пункте детей 129 человек, среди них один новорождённый и один ребёнок инвалид. У меня есть сертификат «Лечебное дело в педиатрии», - рассказала фельдшер таьяна Идрисова.

Открытие каждого такого фельдшерско-акушерского пункта – настоящий праздник для местного населения. Разделить который с жителями деревни Маклец приехал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. По его словам, «сейчас мы запускаем шесть, дополнительно появляются ещё пять, будут модульные ФАПы. До конца года по всей Тульской области, где должны быть фельдшерско-акушерские пункты, они появятся и начнут функционировать».

И тогда жители всех отдалённых уголков нашей области узнают о работе земского доктора не только по сериалу, но и из личной практики.













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