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НОВОСТИ | Общество



21.02.2018 18:41 Генпрокурор провёл в Туле совещание по вопросам защиты прав инвесторов
Вести-Тула

Генпрокурор провёл в Туле совещание по вопросам защиты прав инвесторов

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Прокуратура не допустит противоправного вмешательства в дела бизнеса. Таково мнение генерального прокурора России Юрия Чайки. Сегодня в Туле прошло совещание по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.

Бизнес-сообщество продолжает сталкиваться с рядом проблем - от коррупционных фактов до нарушения сроков выдачи господдержки. Пути решения есть. В частности, снижение количества необоснованных проверок, мешающих инвесторам работать. А частные инвестиции, как известно, это новые производства, рабочие места и налоги, идущие на развитие регионов. Наша область - в числе успешно развивающихся территорий.

Тульским опытом на совещании поделился губернатор Алексей Дюмин: «Мы понимаем, что бизнес инвестировал и для него должны быть созданы комфортные условия, он должен чувствовать себя защищенным. Эта работа проводится на системной основе Правительством региона совместно с прокуратурой, с контрольно-надзорными органами и уполномоченным по защите прав предпринимателей. Результаты есть. Так, по национальному рейтингу инвестиционного состояния климата Тульская область второй год подряд занимает четвертое место. Регион показал позитивную динамику в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Ориентация на профилактику правонарушений за прошедшие два года позволила сократить общее число проверок более чем на 39%, а внеплановых проверок на 44%. Это один из лучших показателей в России».

Для бизнеса должны быть созданы комфортные условия. Необходимо поставить барьеры для незаконного возбуждения уголовных дел и незаконного преследования бизнес-сообщества. Все это только положительным образом скажется на развитии инвестиционного климата страны. Реализация реформы контрольно-надзорной деятельности будет вестись с учетом опыта регионов, в том числе и Тульской области.

Как отметил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, «во-первых, здесь происходят позитивные изменения. Во-вторых, мы используем потенциал не только Тулы, но и многих других городов. Мы стараемся максимально охватить всю территорию Российской Федерации при проведении таких совещаний. Защита прав инвесторов сегодня - крайне актуальная тема».
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