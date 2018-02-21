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21.02.2018 17:26 В Щёкине появится стадион для соревнований всероссийского уровня Вести-Тула





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Кроме сильных традиций эта школа может похвастаться и новыми залами для борьбы, игровых видов спорта и даже хоккейной площадкой, а вот состояние футбольного поля было плохим. Исправить ситуацию поручил глава региона Алексей Дюмин, что щёкинских спортсменов очень обрадовало.



Как рассказала директор МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» Щёкинского района Марина Бандурина, «мы хотим идти в ногу со временем, нам нужно современное покрытие, нам нужны трибуны. Мы хотим видеть в первую очередь футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки с искусственным покрытием. В проекте предусмотрено устройство мачтового освещения. Документация находится на государственной экспертизе. В ближайшее время мы сможем приступить к реализации данного проекта».



«Стадион будет строиться на месте старого футбольного поля. Мы сможем проводить не только областные соревнования, но и всероссийского масштаба», - уверен директор ДЮСШ №1 города Щёкино Сергей Тен.



В Щёкине появится министадион, который сможет принимать соревнования всероссийского масштаба. Расположится он на базе спортивной школы №1, из которой в разное время выходили чемпионы Советского Союза, России и даже Олимпийских игр.Кроме сильных традиций эта школа может похвастаться и новыми залами для борьбы, игровых видов спорта и даже хоккейной площадкой, а вот состояние футбольного поля было плохим. Исправить ситуацию поручил глава региона Алексей Дюмин, что щёкинских спортсменов очень обрадовало.Как рассказала директор МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» Щёкинского района Марина Бандурина, «мы хотим идти в ногу со временем, нам нужно современное покрытие, нам нужны трибуны. Мы хотим видеть в первую очередь футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки с искусственным покрытием. В проекте предусмотрено устройство мачтового освещения. Документация находится на государственной экспертизе. В ближайшее время мы сможем приступить к реализации данного проекта».«Стадион будет строиться на месте старого футбольного поля. Мы сможем проводить не только областные соревнования, но и всероссийского масштаба», - уверен директор ДЮСШ №1 города Щёкино Сергей Тен.







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