НОВОСТИ | Общество







21.02.2018 17:04 Суворовцы начали активно голосовать за любимых докторов Алексей Ерёмин





| фото |



Что, прежде всего, оценивают пациенты в работе доктора? Конечно же, профессионализм - то, как он лечит. Но зачастую и просто доброе отношение может облегчить состояние больного, а значит, важны отзывчивость, обходительность и милосердие. Именно путём народного голосования конкурс «Любимый доктор» позволит определить лучших специалистов, на кого стоит равняться.



«Людей надо и хвалить, и ругать. К ним надо вообще проявлять внимание, - рассуждает глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин. - К нам начали приезжать врачи, перестали уезжать наши врачи. Это внимание и позволило понять, а что бы хотели люди, как улучшить приём».



А медики, в свою очередь, шагнули навстречу пациентам, да и условия труда улучшились. По словам главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ» Сергея Кудряшова, «первый этаж в поликлинике у нас полностью отремонтирован, отремонтированы два ФАПа, работает инфоклиника. Персонал в этом плане доволен».



Проголосовать за любимого доктора можно до конца февраля, в марте определят и наградят победителей. Финалистов будет как минимум по одному от каждого из 133 учреждений области. Не исключено, что дебют народного признания среди докторов продолжится выбором любимой медсестры, регистратора и других работников системы здравоохранения.



Прямо на входе посетителей суворовской поликлиники встречает администратор зала и ящик с яркой надписью «Любимый доктор», а в нём - мнение пациентов о том, какой врач в Суворове самый лучший и любимый. Такое вот своеобразное «Спасибо».Что, прежде всего, оценивают пациенты в работе доктора? Конечно же, профессионализм - то, как он лечит. Но зачастую и просто доброе отношение может облегчить состояние больного, а значит, важны отзывчивость, обходительность и милосердие. Именно путём народного голосования конкурс «Любимый доктор» позволит определить лучших специалистов, на кого стоит равняться.«Людей надо и хвалить, и ругать. К ним надо вообще проявлять внимание, - рассуждает глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин. - К нам начали приезжать врачи, перестали уезжать наши врачи. Это внимание и позволило понять, а что бы хотели люди, как улучшить приём».А медики, в свою очередь, шагнули навстречу пациентам, да и условия труда улучшились. По словам главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ» Сергея Кудряшова, «первый этаж в поликлинике у нас полностью отремонтирован, отремонтированы два ФАПа, работает инфоклиника. Персонал в этом плане доволен».Проголосовать за любимого доктора можно до конца февраля, в марте определят и наградят победителей. Финалистов будет как минимум по одному от каждого из 133 учреждений области. Не исключено, что дебют народного признания среди докторов продолжится выбором любимой медсестры, регистратора и других работников системы здравоохранения.





Читать @gtrktula

















