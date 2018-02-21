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21.02.2018 16:43 Известные российские педагоги устроили в Туле прослушивание юных музыкантов Вести-Тула





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Ключевым и важным мероприятием уже стало прослушивание юных музыкантов, на которое была предварительная запись. Более полусотни детей со всей Тульской области приехали в Дворянское собрание, чтобы выступить перед мэтрами музыкального искусства.



«Я сам виолончелист, поэтому виолончелистам не повезло – я особенно строго слушал, - рассказал народный артист РФ Сергей Ролдугин. - Видно, на что человек способен, даже если он ещё маленький. Здесь лучшие профессора, которые потом будут принимать детей в учебные заведения Москвы, Петербурга».



Как воспитать молодых музыкантов? Поделиться советами приехали в Тулу выдающиеся российские педагоги, среди которых - народный артист и профессор Сергей Ролдугин. В течение двух дней будут проходить круглые столы и мастер-классы, посвященные музыкальному образованию.Ключевым и важным мероприятием уже стало прослушивание юных музыкантов, на которое была предварительная запись. Более полусотни детей со всей Тульской области приехали в Дворянское собрание, чтобы выступить перед мэтрами музыкального искусства.«Я сам виолончелист, поэтому виолончелистам не повезло – я особенно строго слушал, - рассказал народный артист РФ Сергей Ролдугин. - Видно, на что человек способен, даже если он ещё маленький. Здесь лучшие профессора, которые потом будут принимать детей в учебные заведения Москвы, Петербурга».





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