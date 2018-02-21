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НОВОСТИ | Общество



21.02.2018 16:25 18 марта тулякам предложат сделать ещё один выбор
Кира Черьевская

18 марта тулякам предложат сделать ещё один выбор

| фото |
Порядка 300 дворовых, 27 общественных территорий и три парка в Плавске, Кимовске и Ясногорске в этом году планируют благоустроить в регионе. На создание комфортной среды федеральный центр до 2020 года даёт области 800 миллионов рублей, из местной казны будет выделено 430 миллионов.

Лимит программы на этот год - 596 миллионов, но есть обязательные условия для получения субсидий. Как рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «обязательным условием предоставления субсидии муниципальному образованию с численностью населения свыше 20 тысяч человек является проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий».

И только так должен быть сформирован список общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году. Глава администрации Тулы Евгений Авилов предложил активным горожанам определить эти территории 18 марта. Опрос планируют проводить в учреждениях, где состоятся главные выборы страны.

«Большая просьба сделать так, чтобы счётные участки при проведении опроса не совпадали с помещениями, которые безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии, и не задействовать членов избирательной комиссии с правом решающего голоса», - сказал председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.

Главам муниципальных образований рекомендовали поддержать такую инициативу Тулы. Опрос среди населения должен быть проведён к 23 марта. А конкурсные процедуры стартуют 1 апреля. В администрациях районов уже подготовлены дизайн-проекты будущих территорий. Так, в исторически значимом для области селе Крапивна планируют благоустроить парк.

По словам главы администрации Щёкинского района Олега Федосеева, «сам Дом культуры был отремонтирован в этом году, хотелось бы территорию около него сделать комфортной и удобной. Сам парк мы уже обнесли новой оградой, поставили детскую площадку».

Активность населения приветствуется всегда, но губернатор призвал глав муниципальных образований быть внимательнее при выборе подрядчиков и не наступать на грабли дважды: «Давайте подойдём к реализации проекта максимально собранно и ответственно. Федеральный центр даёт нам возможность использовать финансы из бюджета, чтобы мы делали территорию, на которой проживаем, лучше и краше».

Весна - время пробуждения и преображения природы. А благоустройство комфортной городской среды - дело рук небезразличных людей.














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