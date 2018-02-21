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21.02.2018 15:54 В связи с похолоданием в Туле усилят работу по мониторингу отопления Вести-Тула





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Кроме того, руководителям управляющих компаний, предприятиям жизнеобеспечения разослана информация о необходимости усилить меры по предупреждению аварийных ситуаций в связи с понижением температуры. Главам территориальных округов поручено проверить работу всех городских котельных. В круглосуточном режиме звонки туляков принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 47-20-34, 1391.



В связи с сильными морозами, а в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 5-8 градусов, Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил усилить работу по мониторингу тепла в жилых домах, в организациях и на предприятиях.Кроме того, руководителям управляющих компаний, предприятиям жизнеобеспечения разослана информация о необходимости усилить меры по предупреждению аварийных ситуаций в связи с понижением температуры. Главам территориальных округов поручено проверить работу всех городских котельных. В круглосуточном режиме звонки туляков принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 47-20-34, 1391.

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