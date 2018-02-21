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21.02.2018 13:05 В регионе оценили эффективность расходования бюджетных средств на поддержку бизнеса "Вести-Тула"





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Конференция прошла в Тульском бизнес-инкубаторе, где своим мнением, по поводу эффективности программ поделились и предприниматели региона. По словам члена центрального штаба ОНФ Азата Газизова, «…и лизинг-гранты, и субсидирование процентных ставок, все, что связано с реальным сектором, показывает очень хорошую отдачу и хороший возврат. Программы, связанные с началом бизнеса, когда деньги даются без подтверждения производства, показывают свою неэффективность».



В Тульской области оценили эффективность расходования бюджетных средств на программы поддержки бизнеса. Аналитический центр «Союза производственных компаний и предпринимателей России» провел Всероссийское исследование, где проанализировал показатели предприятий, получавших поддержку в последние четыре года.Конференция прошла в Тульском бизнес-инкубаторе, где своим мнением, по поводу эффективности программ поделились и предприниматели региона. По словам члена центрального штаба ОНФ Азата Газизова, «…и лизинг-гранты, и субсидирование процентных ставок, все, что связано с реальным сектором, показывает очень хорошую отдачу и хороший возврат. Программы, связанные с началом бизнеса, когда деньги даются без подтверждения производства, показывают свою неэффективность».









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