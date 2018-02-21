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21.02.2018 12:51 Тульские УК нарушают правила благоустройства "Вести-Тула"





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В то же время управляющими компаниями «РЭМС», «Ваш дом», «Альянс», «Жилхоз» и «Ремжилхоз» меры, обеспечивающие безопасность людей, были предприняты. На ряде объектов работают промышленные альпинисты, крыши многоквартирных домов очищают при помощи автовышек.



Мониторинг продолжится в ежедневном режиме. Нарушителей ждёт штраф. На юридическое лицо от 100 до 300 тысяч рублей, на должностное - от 10 до 20 тысяч рублей.







В соответствии с Правилами благоустройства Тулы на уборку кровель от снега и наледи коммунальщикам отводится один день. При этом должны быть незамедлительно предприняты меры, обеспечивающие безопасность людей: ограждение места возможного падения сосулек или схода снега сигнальной лентой. В ходе проведенного накануне рейда был выявлен целый ряд нарушений. В адрес УК направлено 20 требований на их устранение.В то же время управляющими компаниями «РЭМС», «Ваш дом», «Альянс», «Жилхоз» и «Ремжилхоз» меры, обеспечивающие безопасность людей, были предприняты. На ряде объектов работают промышленные альпинисты, крыши многоквартирных домов очищают при помощи автовышек.Мониторинг продолжится в ежедневном режиме. Нарушителей ждёт штраф. На юридическое лицо от 100 до 300 тысяч рублей, на должностное - от 10 до 20 тысяч рублей.

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