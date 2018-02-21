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21.02.2018 12:41 Вокруг Тулы появится «Зеленый пояс» "Вести-Тула"





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Тульские «фронтовики» на данный момент проработали участки площадью 109 гекторов, расположенные в поселках Иншинском и Рассвет и направили свои предложения в общественную палату региона. Окончательное решение - за областной Думой. В течение года еще на ряде территорий планируется установить особый природоохранный режим.





Благодаря новой законодательной норме, принятой по инициативе Общероссийского народного фронта, вокруг городов, в том числе и нашей Тулы, появится особая зона с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. В ней будет запрещено промышленное освоение, капитальная застройка, а лесные насаждения получат защиту от вырубок.Тульские «фронтовики» на данный момент проработали участки площадью 109 гекторов, расположенные в поселках Иншинском и Рассвет и направили свои предложения в общественную палату региона. Окончательное решение - за областной Думой. В течение года еще на ряде территорий планируется установить особый природоохранный режим.

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