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НОВОСТИ | Общество



21.02.2018 12:05 У туляков еще есть шанс увидеть красочное представление цирка Запашных
Надежда Долгих



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Эти кошки ходят не сами по себе. Выдрессированные братьями Запашными, они сидят на задних лапах, прыгают через огненное кольцо и едят мясо изо рта своих укротителей. Конечно, тульский зритель не скупится на оглушительные аплодисменты.

«Если честно, я обожаю Тулу. – Говорит народный артист России Аскольд Запашный. - Мы называем такие города цирковыми. Есть города, в которых культура посещения цирка является своеобразной традицией. Здесь люди очень хорошо разбираются в цирковом искусстве, что немаловажно».

А как еще можно оценить трюки, выполняемые артистами знаменитого цирка, кроме как возгласами восторга, страха и удивления. Прыжок верхом на льве, акробатика на лошадях, номер на одной и двух ходулях – все эти опасные трюки выполняются без страховок. Цирк – это место, где страшное становится смешным, а шутка превращается в реальность. В цирк идут за разными эмоциями, и каждый здесь получает то, что искал.

«Кто-то приходит сюда за воздушной акробатикой, гимнастикой, кто-то - за красивыми тиграми, львами, кто-то - за юмором. Мы поэтому специально и построили такую программу, чтобы угодить всем. Самым большим счастьем будет, если зритель на два с половиной часа забудет про свои проблемы, ничего его не будет беспокоить, забудет про мобильный телефон, в конце концов», - говорит народный артист России Эдгард Запашный.

Смешной, беззаботный, захватывающий, цирк Запашных завершает серию своих выступлений в Туле. Представления продлятся до 25 февраля, после чего братья продолжат гастроли по другим городам России. Так что желающим увидеть этот калейдоскоп эмоций ждать уже некогда – надо спешить.
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