Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Платная парковка:
Ушли в минус
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



21.02.2018 11:42 Знаменитые баскетболисты провели мастер-класс в Тульском суворовском училище
Виталий Моторин



| фото |
Обводки, интересные приемы и хитрые уловки - это конечно занимательно, но суворовцы признаются, что те кто проводит мастер-класс, интересны независимо от того чему учат, а уже сами по себе. Алжан Жармухамедов - участник легендарного матча 1972 года, изображенный в фильме с линзами, в жизни и в свои 73 точен.

«Сегодня посмотрел фильм «Движение вверх» уже в седьмой раз. И каждый раз у меня такое состояние, как будто в тот день вернулся. Переживаешь это все, волнуешься», - говорит олимпийский чемпион 1972-года, заслуженный мастер спорта по баскетболу Алжан Жармухамедов.

События, вошедшие в историю мирового баскетбола как три секунды Александра Белова, вспомнить их непосредственному участнику пришлось еще не раз. В программе визита совместный просмотр ленты с курсантами. Их вопросы также скрупулезны как те, что советскому чемпиону задавали продюсеры картины. Как эти три секунды воспринимались изнутри.

Кстати другой ведущий мастер класса Николай Падиус, чьи баскетбольные победы случились много позже, тоже сыграл в «Движении вверх». «Мне досталась эпизодическая роль игрока команды американского университета, который во время броска ломает щит. Это один из самых красивых моментов фильма», - говорит чемпион Европы 2007 года, заслуженный мастер спорта по баскетболу Николай Падиус.

Суворовцы, в долгу решили не оставаться. Они рассказали гостям о военной истории Тулы и показали, как правильно укладывать армейский парашют. Ну а спортсмены оставили свои автографы везде, от гостевых книг, до баскетбольных мячей.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .