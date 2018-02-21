НОВОСТИ | Общество







21.02.2018 11:42 Знаменитые баскетболисты провели мастер-класс в Тульском суворовском училище Виталий Моторин





| фото |



«Сегодня посмотрел фильм «Движение вверх» уже в седьмой раз. И каждый раз у меня такое состояние, как будто в тот день вернулся. Переживаешь это все, волнуешься», - говорит олимпийский чемпион 1972-года, заслуженный мастер спорта по баскетболу Алжан Жармухамедов.



События, вошедшие в историю мирового баскетбола как три секунды Александра Белова, вспомнить их непосредственному участнику пришлось еще не раз. В программе визита совместный просмотр ленты с курсантами. Их вопросы также скрупулезны как те, что советскому чемпиону задавали продюсеры картины. Как эти три секунды воспринимались изнутри.



Кстати другой ведущий мастер класса Николай Падиус, чьи баскетбольные победы случились много позже, тоже сыграл в «Движении вверх». «Мне досталась эпизодическая роль игрока команды американского университета, который во время броска ломает щит. Это один из самых красивых моментов фильма», - говорит чемпион Европы 2007 года, заслуженный мастер спорта по баскетболу Николай Падиус.



Суворовцы, в долгу решили не оставаться. Они рассказали гостям о военной истории Тулы и показали, как правильно укладывать армейский парашют. Ну а спортсмены оставили свои автографы везде, от гостевых книг, до баскетбольных мячей.

Обводки, интересные приемы и хитрые уловки - это конечно занимательно, но суворовцы признаются, что те кто проводит мастер-класс, интересны независимо от того чему учат, а уже сами по себе. Алжан Жармухамедов - участник легендарного матча 1972 года, изображенный в фильме с линзами, в жизни и в свои 73 точен.«Сегодня посмотрел фильм «Движение вверх» уже в седьмой раз. И каждый раз у меня такое состояние, как будто в тот день вернулся. Переживаешь это все, волнуешься», - говорит олимпийский чемпион 1972-года, заслуженный мастер спорта по баскетболу Алжан Жармухамедов.События, вошедшие в историю мирового баскетбола как три секунды Александра Белова, вспомнить их непосредственному участнику пришлось еще не раз. В программе визита совместный просмотр ленты с курсантами. Их вопросы также скрупулезны как те, что советскому чемпиону задавали продюсеры картины. Как эти три секунды воспринимались изнутри.Кстати другой ведущий мастер класса Николай Падиус, чьи баскетбольные победы случились много позже, тоже сыграл в «Движении вверх». «Мне досталась эпизодическая роль игрока команды американского университета, который во время броска ломает щит. Это один из самых красивых моментов фильма», - говорит чемпион Европы 2007 года, заслуженный мастер спорта по баскетболу Николай Падиус.Суворовцы, в долгу решили не оставаться. Они рассказали гостям о военной истории Тулы и показали, как правильно укладывать армейский парашют. Ну а спортсмены оставили свои автографы везде, от гостевых книг, до баскетбольных мячей.















Читать @gtrktula

















