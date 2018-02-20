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НОВОСТИ | Общество



20.02.2018 19:42 «Ростелеком» поздравил туляков с широкой Масленицей
Вести-Тула

«Ростелеком» поздравил туляков с широкой Масленицей

| фото |
В прошедшие выходные, на широкой Масленице, «Ростелеком» организовал уличные гуляния на центральной площади в городе Щекино Тульской области и для жителей многоэтажного микрорайона в Туле. Пришедших на праздник ждали традиционное чаепитие с блинами и баранками, а также большая развлекательная программа с народными забавами на свежем воздухе. Всего на гуляниях побывало свыше 1000 гостей. Взрослые и дети участвовали в конкурсах, водили хороводы и лепили снеговиков вместе с веселыми скоморохами. Кроме того, все желающие могли пообщаться с сотрудниками компании, узнать о новых тарифах, на месте подключить услуги или стать участниками акций.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Мы традиционно поддерживаем городские мероприятия. Такие праздники не только дарят людям хорошее настроение, но и значительно экономят личное время жителей – ведь прямо во дворе дома наши специалисты рассказывают о новых акциях, создают возможность на месте оценить сервисы и сделать подключения. Сегодня наша компания предлагает клиентам услуги на любой вкус – будь то интерактивное телевидение с управлением просмотра, мобильная связь с пакетными бонусами, интернет с тарифом «Игровой» или «Умный дом» с видеонаблюдением».

На празднике многие жители приобрели SIM-карту «Ростелекома» и приняли участие в новой акции «Бесплатный месяц». По ее условиям, при подключении планов «На Всех L», «На Всех XL», «Суперсимка L» и «Суперсимка XL», абонент общается бесплатно. А если в этом четвертом месяце он пополнит лицевой счет на любую сумму от 300 рублей, то на пятый месяц в подарок получит дополнительно 15 Гб мобильного трафика.

Особый интерес гости праздника проявили к актуальной для многоэтажных застроек услуге видеонаблюдения. «Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение». По акции «Видео за 300 рублей» абоненты любой услуги оператора могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц.

Узнать подробнее о действующих акциях и тарифах можно по бесплатному телефону 8-800-1000-800, на сайте rt.ru, а также в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».
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