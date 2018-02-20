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НОВОСТИ | Общество



20.02.2018 19:12 Владимир Машков предложил тульским студентам придумывать нашу новую жизнь
Вести-Тула

Владимир Машков предложил тульским студентам придумывать нашу новую жизнь

| фото |
О спортивных победах, кино и не только сегодня со студентами ТулГУ беседовали глава региона Алексей Дюмин и наш земляк, актёр Владимир Машков. В городе-герое он презентовал новую картину, в которой сыграл одну из главных ролей.

Спортивная драма «Движение вверх» повествует об исторической победе сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года - легендарные «три секунды». Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно - обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов. На кону была честь страны и советские баскетболисты: русские, грузины, белорусы, украинцы, казахи и литовцы должны были сделать невозможное, подготовиться ещё лучше, показать невероятное мастерство и одолеть столь сильного соперника. После просмотра картины студенты приняли участие в творческой встрече.

«Это фильм не только о баскетболе, это фильм о победах, которые делают историю, - заметил губернатор Алексей Дюмин. – Сегодня у нас в гостях наш земляк, настоящий мужчина, патриот, народный артист Владимир Львович Машков».

«Если вы хотите иметь, что вы никогда не имели, - вам придется делать то, что вы никогда не делали! Я счастлив, что я снова в этом городе. Надеюсь, будем дружить. И давайте делать то, что никогда не делали – придумывать нашу новую жизнь! Спасибо вам большое!», - обратился к студентам актёр, режиссёр, народный артист Российской Федерации Владимир Машков.
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