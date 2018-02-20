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20.02.2018 18:38 В Суворове определились с брендом города Алексей Ерёмин





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Развитие, перспективы и возможности районов губернии за счёт расширения туристического потока и привлечения инвестиций обсудили на стратегических сессиях в четырнадцати малых городах региона. Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов считает, что «туристов всегда привлекает самобытность и оригинальность каждого районного центра, в который они приезжают. Им не хочется смотреть одно и то же. Если у города есть свой брендбук, он может себя позиционировать, а люди будут вспоминать логотип».



Итогом этой работы станут предложения по созданию логотипов районных центров. В каждом из них объявлен творческий конкурс, а его победителей определят голосованием жители.



В Суворове уже решили, что станет главным брендом их малой родины. «Бренд города – как фамилия, которая звучит и которую узнают. Суворов выбрал в качестве бренда фамилию нашего полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. В его честь и назван город», - рассказал глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин.



За минувший год Тульскую область поселило более 650 тысяч туристов. Реализация проекта по созданию территориальных брендов и будет способствовать увеличению числа гостей.



В Тульской области стартовал проект «Бренды малых городов». Это очередной этап реализации долгосрочной работы по расширению туристических и инвестиционных возможностей нашей губернии.Развитие, перспективы и возможности районов губернии за счёт расширения туристического потока и привлечения инвестиций обсудили на стратегических сессиях в четырнадцати малых городах региона. Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов считает, что «туристов всегда привлекает самобытность и оригинальность каждого районного центра, в который они приезжают. Им не хочется смотреть одно и то же. Если у города есть свой брендбук, он может себя позиционировать, а люди будут вспоминать логотип».Итогом этой работы станут предложения по созданию логотипов районных центров. В каждом из них объявлен творческий конкурс, а его победителей определят голосованием жители.В Суворове уже решили, что станет главным брендом их малой родины. «Бренд города – как фамилия, которая звучит и которую узнают. Суворов выбрал в качестве бренда фамилию нашего полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. В его честь и назван город», - рассказал глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин.За минувший год Тульскую область поселило более 650 тысяч туристов. Реализация проекта по созданию территориальных брендов и будет способствовать увеличению числа гостей.







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