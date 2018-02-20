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20.02.2018 17:28 Туляки изготовили для ярославцев самый большой самовар в России Вести-Тула





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Размеры этого пузатого водогрея внушительные: высота более 2 метров, вес 290 килограммов, объём 300 литров. Уникальность в том, что дрова закладываются в устройство не сверху, как у обычного самовара, а снизу - как в печку, и его конструкция запатентована.



Дистрибьютор самоваров Игорь Мальцев рассказал, что «самовар самый высокий в мире на сегодняшний день. Изделие уникальное, процесс изготовления занял около года».



Парадоксально, но факт: самый большой самовар в России находится не в Туле, а в Ярославле. Правда, по заказу местной администрации изготовили этого гиганта тульские мастера. Он уже попал в Книгу рекордов России.Размеры этого пузатого водогрея внушительные: высота более 2 метров, вес 290 килограммов, объём 300 литров. Уникальность в том, что дрова закладываются в устройство не сверху, как у обычного самовара, а снизу - как в печку, и его конструкция запатентована.Дистрибьютор самоваров Игорь Мальцев рассказал, что «самовар самый высокий в мире на сегодняшний день. Изделие уникальное, процесс изготовления занял около года».





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