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20.02.2018 17:19 Родители тульских школьников прошли через ЕГЭ София Гафарова





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Алгоритм неизменен: регистрация, проход через металлоискатель, распределение по аудиториям, ожидание. 46 родителей со всего региона зарегистрировались для пробного ЕГЭ, но решились и доехали далеко не все. Среди участников были и представители власти, чтобы изнутри оценить организацию процесса.



«Некоторое волнение я увидела и у своих коллег. Над этим надо работать, чтобы его не передавать ребятам. Некоторые моменты я бы подсказала и с точки зрения выбора аудитории», - говорит заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина.



Обязательный момент - оглашение списка дозволенных, но больше запрещенных действий. После такого инструктажа на ЕГЭ чувствуешь себя как Штирлиц на задании. Потребуется набраться терпения, пока откроют электронный экзаменационный пакет, распечатают и раздадут всем участникам задания. Кстати, в этом году печать и сканирование КИМов будет во всех пунктах проведения ЕГЭ региона, то есть на местах. Сам экзамен начался спустя 25 минут после оформления бланков. Родителям предложили лайт-вариант ЕГЭ по русскому языку: восемь заданий на полчаса.



По словам заместителя министра образования Тульской области Алевтины Шевелёвой, «на мой взгляд, задания были не сложные, предельно корректно составленные Федеральным центром тестирования. С одной стороны, все эти задания в рамках школьной программы, мне пришлось вспоминать, как нам объясняли правила в школе. С другой стороны – это не угадайка, когда нужно просто поставить галочку, а требовалось проявить эрудицию, логику. В последнем задании у меня получилось написать мини-эссе про любовь к маме».



Из тестовых заданий были такие: расставить знаки препинания, поставить ударение, также на знание грамматики и орфографии. Словом, чему учат в школе.



Еще одно «но» этого года: теперь будут фиксироваться по количеству и времени походы в туалет. Сезонное обострение ЕГЭ начнется весной. В конце марта стартует досрочный период, в конце мая - основная волна. И поскольку от ЕГЭ не убежишь, остается усиленно готовиться и сдавать.



Для меня это второй родительский ЕГЭ. Волнуюсь по-прежнему, но уже меньше. Значит и ребятам во второй и следующие разы сдавать экзамен будет спокойнее. Условия приближены к реальным. С собой - ничего, кроме паспорта и ручки.Алгоритм неизменен: регистрация, проход через металлоискатель, распределение по аудиториям, ожидание. 46 родителей со всего региона зарегистрировались для пробного ЕГЭ, но решились и доехали далеко не все. Среди участников были и представители власти, чтобы изнутри оценить организацию процесса.«Некоторое волнение я увидела и у своих коллег. Над этим надо работать, чтобы его не передавать ребятам. Некоторые моменты я бы подсказала и с точки зрения выбора аудитории», - говорит заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина.Обязательный момент - оглашение списка дозволенных, но больше запрещенных действий. После такого инструктажа на ЕГЭ чувствуешь себя как Штирлиц на задании. Потребуется набраться терпения, пока откроют электронный экзаменационный пакет, распечатают и раздадут всем участникам задания. Кстати, в этом году печать и сканирование КИМов будет во всех пунктах проведения ЕГЭ региона, то есть на местах. Сам экзамен начался спустя 25 минут после оформления бланков. Родителям предложили лайт-вариант ЕГЭ по русскому языку: восемь заданий на полчаса.По словам заместителя министра образования Тульской области Алевтины Шевелёвой, «на мой взгляд, задания были не сложные, предельно корректно составленные Федеральным центром тестирования. С одной стороны, все эти задания в рамках школьной программы, мне пришлось вспоминать, как нам объясняли правила в школе. С другой стороны – это не угадайка, когда нужно просто поставить галочку, а требовалось проявить эрудицию, логику. В последнем задании у меня получилось написать мини-эссе про любовь к маме».Из тестовых заданий были такие: расставить знаки препинания, поставить ударение, также на знание грамматики и орфографии. Словом, чему учат в школе.Еще одно «но» этого года: теперь будут фиксироваться по количеству и времени походы в туалет. Сезонное обострение ЕГЭ начнется весной. В конце марта стартует досрочный период, в конце мая - основная волна. И поскольку от ЕГЭ не убежишь, остается усиленно готовиться и сдавать.







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