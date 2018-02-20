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20.02.2018 16:57 Лёд тронулся: В Туле начали подготовку к строительству моста через Упу Вести-Тула





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Как сообщил заместитель начальника Главного управления по Советскому территориальному округу администрации Тулы Александр Коновалов, «это выполняется в рамках постановления главы администрации от 15 декабря 2017 года. На сегодняшний момент запланировано снести три объекта: хлораторная, гараж и склад. Общая площадь объектов составляет около 1000 квадратных метров».



Еще не поехали но уже с места сдвинулись. В Туле начали подготовку к строительству платного моста через Упу. В данный момент на территории «Туламашзавода» на улице Мосина ведется снос строений. Ранее стало известно, что построить мост предложил частный инвестор. Стоимость работ оценивается в 750 миллионов рублей. Новый маршрут соединит Зареченский и Советский округа и разгрузит основные магистрали города. В работах по сносу и вывозу строительного мусора задействовано несколько единиц техники.Как сообщил заместитель начальника Главного управления по Советскому территориальному округу администрации Тулы Александр Коновалов, «это выполняется в рамках постановления главы администрации от 15 декабря 2017 года. На сегодняшний момент запланировано снести три объекта: хлораторная, гараж и склад. Общая площадь объектов составляет около 1000 квадратных метров».





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