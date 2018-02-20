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|20.02.2018 15:51 Насколько районы Тульской области готовы формировать комфортную среду?
|Вести-Тула
Все 26 административных центров Тульской области будут участвовать в 2018 году в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», которая по инициативе президента России продлена до 2024 года.
Из федерального центра наш регион получит 800 миллионов рублей, регион выделит на благоустройство ещё 430 миллионов. О готовности Тульской области к реализации проекта шла речь на заседании межведомственной комиссии.
Как сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «во всех муниципальных образованиях проведена работа по приёму заявок от жителей о включении дворовых территорий в программу 2018 года. Будет благоустроено не менее 300 дворовых территорий. В планах – благоустройство не менее 27 общественных пространств, три места массового отдыха по программе «Парки» - в Плавске, Кимовске, Ясногорске. В предыдущем году по этой программе участвовали Ефремов и Богородицк. Тульская область одна из первых заключила соглашение с Минстроем РФ на предоставление субсидий в 2018 году».
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