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20.02.2018 15:51 Насколько районы Тульской области готовы формировать комфортную среду? Вести-Тула





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Из федерального центра наш регион получит 800 миллионов рублей, регион выделит на благоустройство ещё 430 миллионов. О готовности Тульской области к реализации проекта шла речь на заседании межведомственной комиссии.



Как сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «во всех муниципальных образованиях проведена работа по приёму заявок от жителей о включении дворовых территорий в программу 2018 года. Будет благоустроено не менее 300 дворовых территорий. В планах – благоустройство не менее 27 общественных пространств, три места массового отдыха по программе «Парки» - в Плавске, Кимовске, Ясногорске. В предыдущем году по этой программе участвовали Ефремов и Богородицк. Тульская область одна из первых заключила соглашение с Минстроем РФ на предоставление субсидий в 2018 году».



Все 26 административных центров Тульской области будут участвовать в 2018 году в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», которая по инициативе президента России продлена до 2024 года.Из федерального центра наш регион получит 800 миллионов рублей, регион выделит на благоустройство ещё 430 миллионов. О готовности Тульской области к реализации проекта шла речь на заседании межведомственной комиссии.Как сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «во всех муниципальных образованиях проведена работа по приёму заявок от жителей о включении дворовых территорий в программу 2018 года. Будет благоустроено не менее 300 дворовых территорий. В планах – благоустройство не менее 27 общественных пространств, три места массового отдыха по программе «Парки» - в Плавске, Кимовске, Ясногорске. В предыдущем году по этой программе участвовали Ефремов и Богородицк. Тульская область одна из первых заключила соглашение с Минстроем РФ на предоставление субсидий в 2018 году».





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