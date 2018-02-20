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20.02.2018 15:30 В ДТП в Узловском районе пострадал ребёнок Вести-Тула





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31-летняя автоледи не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала и водитель, и малолетний пассажир. Им потребовалась медицинская помощь.







Четырёхлетний ребёнок пострадал сегодня в ДТП в Тульской области. Автоавария произошла сегодня утром в Узловском районе на трассе М4 «Дон».31-летняя автоледи не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала и водитель, и малолетний пассажир. Им потребовалась медицинская помощь.

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