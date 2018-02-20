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20.02.2018 11:42 Посетители музея Вересаева увидят необычную керамику Радио России - Тула





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Для местной керамики характерны сложные силуэты, обусловленные соединением форм посуды с фигурами реальных или сказочных существ. Причём скульптура не является дополнением к сосуду, а сливается с ним в единое целое. Особенно любили мастера образ легендарной птицы Скопы, откуда и произошло название города.







Необычную керамику увидят посетители тульского Дома-музея Викентия Вересаева. В учреждении культуры открыта выставка под названием «Скопинские фантазии». Старинный уездный город Скопин стал родиной глиняного промысла.Для местной керамики характерны сложные силуэты, обусловленные соединением форм посуды с фигурами реальных или сказочных существ. Причём скульптура не является дополнением к сосуду, а сливается с ним в единое целое. Особенно любили мастера образ легендарной птицы Скопы, откуда и произошло название города.

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