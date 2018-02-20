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НОВОСТИ | Общество



20.02.2018 11:15 Евгений Авилов встретился с неравнодушной общественностью
Алина Фурсенко



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Гордиться пока рано, но первые успехи есть. Даже если пока не брать в расчет сами старинные особняки, на пути к красивому, ухоженному и живому историческому центру, у Тулы были десятки покосившихся сараев и ветхих заборов. Отсекать все лишнее взялись городские власти и собственники строений. За этой кованой дверью конюшня и мастерская 19 века, теперь - частная собственность.

Для всего центра разработана единая концепция. К примеру, не просто стоянка, а экопарковка, зеленые дворы, а не сплошное асфальтовое пятно – о планах и о трудностях преображения центра Тулы сити-менеджер Евгений Авилов рассказал накануне неравнодушной общественности. «По каждому двору мы поможем с архитектурой, совместно разработаем проект бесплатно. Основная тема – тульский дворик, чтобы здесь было достойно, красиво и чисто», - отметил глава администрации Тулы.

Сейчас фронт работ ограничен сектором улица Металлистов, Благовещенская, Благовещенский переулок. Прямо посередине притаился штабной вагончик, своеобразный командный пункт, на карте – отчеты за каждый день. Будет ли на набережной театральная площадка, какие рестораны и кафе появятся на улице Металлистов и много ли инвесторов желает вдохнуть жизнь в прекрасные руины – у жителей накопилось немало вопросов, ведь уже этим летом набережная должна принять первых гостей.















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