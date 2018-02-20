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20.02.2018 10:50 В Сочи подписаны соглашения о сотрудничестве Тульской области с регионами России Кира Черьевская





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Компания «Полипласт- Новомосковск» уже работает над проектом комплекса по выпуску высокомолекулярных термостабильных полимеров для отрасли стройматериалов в рамках программы импортозамещения. «Компания «Полипласт» - это крупнейший производитель полимеров. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Предприятие – социально-ответственный партнер».



Высокотехнологичное производство, снижающеее человеческий фактор до минимума позволит увеличить объём выпускаемой продукции на 40% и обеспечит около 150 новых рабочих мест. «Объем инвестиций порядка 9 миллиардов, которые мы должны в течение 5 лет реализовать. Грубо говоря, из документарной части это должно превратиться в реальное производство. Толчок даст только положительный. Это и новый рабочие места, и налоги увеличатся, ну и больше помощи будем оказывать развитию спорта, хоккея в Тульской области», - говорит председатель совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов.



На производственных объектах предприятия «Новомосковский Азот» компании «Еврохим» будет реализован пилотный проект по оснащению производств автоматическими средствами измерения выбросов загрязняющих веществ. Данное соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором компании «Еврохим» Игорем Нечаевым с руководителями Росприроднадзора и Минкомсвязи России. Воплощён в реальность проект должен быть ровно через год и это станет ещё одним серьёзным шагом в повышении уровня экологической безопасности компании.



Химическое производство доходно, но без сельского хозяйства масло на хлеб не намажешь. Акцент на это направление экономики на форуме сделали традиционные лидеры. Стенд Ростовской области привлёк внимание обилием свежей зелени и овощей. И ещё игрой слов, которую использовали для создания экспозиции. Лимон на миллион, капуста во всех интерпретациях, и даже в банке, и арбуз на миллиард. И всё это, чтобы продемонстрировать свежесть технологий.



Освежить их и модернизировать в ближайшее время удастся и в Тульской области. Так крестьянско-фермерское хозяйство «ЖАК» уже хорошо известное тулякам своим картофелем, построит столь необходимый региону комплекс по обработке и хранению зерновых культур вместимостью 120 тысяч тонн и реконструирует животноводческий комплекс для нового доильного стада на 1200 голов.



«У нас на сегодня порядка 1500 дойного стада, ещё 1200 будет. Около 100 тонн молока в день планируем получать. У нас основное производство картофель. Но мы не хотим этим ограничиваться. Погодные условия разные бывают В какой-то год мы молока больше получим, в какой-то будет доход от картофеля или от зерна. Это позволит нам более уверенно себя чувствовать», - говорит руководитель КФХ «ЖАК» Манук Аветисян.



Современные зерно- и картофелехранилища будут построены и в Богородицком районе. Расширит производство «Тульский хлебокомбинат». На форуме было подписано соглашение о реализации инвестиционных проектов на 2,5 миллиарда рублей и создание 520 рабочих мест. Новые технологии должны улучшить качество продукции, а это более 200 наименований, но при этом сохранить традиционную рецептуру.



Как рассказал генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат» Алексей Драгунков, «…на территории Тулы мы начинаем развивать два новых направления – это ржаная история и пшеничная история. Это хлеба, которые абсолютно отличаются по своему составу и качеству, они будут одеты в новую красивую упаковку и мы хотим своими действиями пропагандировать новую культуру потребления хлеба».



Также в Туле появится новое обувное предприятие, в Узловском районе - трикотажное производство и ещё в рамках программы импортозамещения будут делать оборудование для нефтегазовой отрасли. Некоторые предприятия области вошли в национальный аэрозольный кластер. На Туламашзаводе реализуются два проекта по производству гражданской продукции. «Мы подписали порядка 10 соглашений с новыми инвесторами. Общая сумма инвестиций составляет 30 млрд. рублей. Будет создано порядка 2000 новых рабочих мест», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Большинство новых производств уже в скором времени будут запущены, или же начнут возводиться в ближайшее время. И ещё раз отметим, что одобрение со стороны Дмитрия Медведева получил и проект «Тульская набережная».





Передовики химической промышленности страны благодаря подписанным на сочинском форуме соглашениям о сотрудничестве смогут начать новое производство.Компания «Полипласт- Новомосковск» уже работает над проектом комплекса по выпуску высокомолекулярных термостабильных полимеров для отрасли стройматериалов в рамках программы импортозамещения. «Компания «Полипласт» - это крупнейший производитель полимеров. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Предприятие – социально-ответственный партнер».Высокотехнологичное производство, снижающеее человеческий фактор до минимума позволит увеличить объём выпускаемой продукции на 40% и обеспечит около 150 новых рабочих мест. «Объем инвестиций порядка 9 миллиардов, которые мы должны в течение 5 лет реализовать. Грубо говоря, из документарной части это должно превратиться в реальное производство. Толчок даст только положительный. Это и новый рабочие места, и налоги увеличатся, ну и больше помощи будем оказывать развитию спорта, хоккея в Тульской области», - говорит председатель совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов.На производственных объектах предприятия «Новомосковский Азот» компании «Еврохим» будет реализован пилотный проект по оснащению производств автоматическими средствами измерения выбросов загрязняющих веществ. Данное соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором компании «Еврохим» Игорем Нечаевым с руководителями Росприроднадзора и Минкомсвязи России. Воплощён в реальность проект должен быть ровно через год и это станет ещё одним серьёзным шагом в повышении уровня экологической безопасности компании.Химическое производство доходно, но без сельского хозяйства масло на хлеб не намажешь. Акцент на это направление экономики на форуме сделали традиционные лидеры. Стенд Ростовской области привлёк внимание обилием свежей зелени и овощей. И ещё игрой слов, которую использовали для создания экспозиции. Лимон на миллион, капуста во всех интерпретациях, и даже в банке, и арбуз на миллиард. И всё это, чтобы продемонстрировать свежесть технологий.Освежить их и модернизировать в ближайшее время удастся и в Тульской области. Так крестьянско-фермерское хозяйство «ЖАК» уже хорошо известное тулякам своим картофелем, построит столь необходимый региону комплекс по обработке и хранению зерновых культур вместимостью 120 тысяч тонн и реконструирует животноводческий комплекс для нового доильного стада на 1200 голов.«У нас на сегодня порядка 1500 дойного стада, ещё 1200 будет. Около 100 тонн молока в день планируем получать. У нас основное производство картофель. Но мы не хотим этим ограничиваться. Погодные условия разные бывают В какой-то год мы молока больше получим, в какой-то будет доход от картофеля или от зерна. Это позволит нам более уверенно себя чувствовать», - говорит руководитель КФХ «ЖАК» Манук Аветисян.Современные зерно- и картофелехранилища будут построены и в Богородицком районе. Расширит производство «Тульский хлебокомбинат». На форуме было подписано соглашение о реализации инвестиционных проектов на 2,5 миллиарда рублей и создание 520 рабочих мест. Новые технологии должны улучшить качество продукции, а это более 200 наименований, но при этом сохранить традиционную рецептуру.Как рассказал генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат» Алексей Драгунков, «…на территории Тулы мы начинаем развивать два новых направления – это ржаная история и пшеничная история. Это хлеба, которые абсолютно отличаются по своему составу и качеству, они будут одеты в новую красивую упаковку и мы хотим своими действиями пропагандировать новую культуру потребления хлеба».Также в Туле появится новое обувное предприятие, в Узловском районе - трикотажное производство и ещё в рамках программы импортозамещения будут делать оборудование для нефтегазовой отрасли. Некоторые предприятия области вошли в национальный аэрозольный кластер. На Туламашзаводе реализуются два проекта по производству гражданской продукции. «Мы подписали порядка 10 соглашений с новыми инвесторами. Общая сумма инвестиций составляет 30 млрд. рублей. Будет создано порядка 2000 новых рабочих мест», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Большинство новых производств уже в скором времени будут запущены, или же начнут возводиться в ближайшее время. И ещё раз отметим, что одобрение со стороны Дмитрия Медведева получил и проект «Тульская набережная».















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