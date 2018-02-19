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19.02.2018 18:53 В Корпорации малого и среднего бизнеса инвестклимат Тульской области сочли привлекательным
Вести-Тула

Шесть компаний претендуют на финансовую поддержку Корпорации малого и среднего предпринимательства

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Налоговые льготы, развитие инфраструктуры, подключение кблагам цивилизации, изменения в законодательстве - сегодня тульские предприниматели смогли задать волнующие их вопросы лично генеральному директору Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства, Александру Браверману.

Выездная сессия прошла в несколько этапов. Сначала представители бизнес-сообщества региона узнали о мерах поддержки малых и средних компаний, перспективы взаимодействия с Корпорацией, а так же задали актуальные вопросы. После общения с бизнес-сообществом состоялась презентация инвестиционных проектов. Шесть компаний претендуют на финансовую поддержку Корпорации. Объем - более 3 миллиардов рублей инвестиций.

В области будет построен завод по добыче соли, расширится выпуск органического зерна, модернизируется производство тульской гармони, появятся склады для резидентов в бизнес-инкубаторе, возведут новый жилой квартал. Все проекты высокой степени проработанности. Их финансирование начнется не позднее мая 2018 года.

«Инвестиционный климат в области не только по формальному признаку четвертого места, но и по реалиям – заинтересованности, горящим глазам предпринимателей – для нас привлекателен. У нас ресурс ограничен, и надо распределить таким образом, чтобы получить максимальную отдачу», - сказал гендиректор Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства Александр Браверман.

По словам губернатора Алексея Дюмина, «у бизнеса зачастую нет возможности для реализации идей, которые создают дополнительные рабочие места, дают доход в региональный бюджет. Есть такая форма поддержки именно по бюджетной составляющей, которую оказывает корпорация малого и среднего бизнеса. Это импульс для развития бизнеса».
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