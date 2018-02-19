Неизбежное:
Капремонт дорожает
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



19.02.2018 17:25 В Щёкинском районе широко отметили Масленицу
Татьяна Голубова

В Щёкинском районе широко отметили Масленицу

| фото |
Здесь перетягивают канат, там залезают на столб, едят шашлыки, блины. Чтобы обойти все эти увеселительные мероприятия, кажется, не хватит и целого воскресенья! И никакой мороз не помеха веселью, а если традиционные масленичные забавы не по плечу, можно сразиться в битве снежками или поучаствовать в костюмированном представлении. Одним словом, с таким напором шансов у зимы не остается, только уступить дорогу весне.

По словам председателя профкома компании «Щёкиноазот» Дмитрия Коженкина, «мы всегда рады поддержать хорошие начинания и добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение. И одна из таких традиций - совместно отмечать праздники, совместно с жителями Щекинского района».

Масленицу от «Щёкиноазота» ждут уже не только щёкинцы. Сюда, кажется, не поленились приехать со всей области. Такие праздники и подарки здесь уже считаются традиционными. Как говорит глава администрации МО «Рабочий посёлок Первомайский» Ирина Шепелева, «люди очень благодарны и всегда добрым словом вспоминают градообразующее предприятие».

После таких угощений на морозе самое время пуститься в пляс с ряжеными. Ну и кульминация этого самого вкусного праздника, конечно, сжигание чучела. Соломенная красавица, к слову, возвышается больше чем на пять метров. Ну чем не символ освобождения от старых обид, накопленных за год и не повод встретить весну с чистым сердцем и легкой душой?
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .