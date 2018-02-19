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19.02.2018 17:25 В Щёкинском районе широко отметили Масленицу Татьяна Голубова





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По словам председателя профкома компании «Щёкиноазот» Дмитрия Коженкина, «мы всегда рады поддержать хорошие начинания и добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение. И одна из таких традиций - совместно отмечать праздники, совместно с жителями Щекинского района».



Масленицу от «Щёкиноазота» ждут уже не только щёкинцы. Сюда, кажется, не поленились приехать со всей области. Такие праздники и подарки здесь уже считаются традиционными. Как говорит глава администрации МО «Рабочий посёлок Первомайский» Ирина Шепелева, «люди очень благодарны и всегда добрым словом вспоминают градообразующее предприятие».



После таких угощений на морозе самое время пуститься в пляс с ряжеными. Ну и кульминация этого самого вкусного праздника, конечно, сжигание чучела. Соломенная красавица, к слову, возвышается больше чем на пять метров. Ну чем не символ освобождения от старых обид, накопленных за год и не повод встретить весну с чистым сердцем и легкой душой?



Здесь перетягивают канат, там залезают на столб, едят шашлыки, блины. Чтобы обойти все эти увеселительные мероприятия, кажется, не хватит и целого воскресенья! И никакой мороз не помеха веселью, а если традиционные масленичные забавы не по плечу, можно сразиться в битве снежками или поучаствовать в костюмированном представлении. Одним словом, с таким напором шансов у зимы не остается, только уступить дорогу весне.По словам председателя профкома компании «Щёкиноазот» Дмитрия Коженкина, «мы всегда рады поддержать хорошие начинания и добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение. И одна из таких традиций - совместно отмечать праздники, совместно с жителями Щекинского района».Масленицу от «Щёкиноазота» ждут уже не только щёкинцы. Сюда, кажется, не поленились приехать со всей области. Такие праздники и подарки здесь уже считаются традиционными. Как говорит глава администрации МО «Рабочий посёлок Первомайский» Ирина Шепелева, «люди очень благодарны и всегда добрым словом вспоминают градообразующее предприятие».После таких угощений на морозе самое время пуститься в пляс с ряжеными. Ну и кульминация этого самого вкусного праздника, конечно, сжигание чучела. Соломенная красавица, к слову, возвышается больше чем на пять метров. Ну чем не символ освобождения от старых обид, накопленных за год и не повод встретить весну с чистым сердцем и легкой душой?







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