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НОВОСТИ | Общество



19.02.2018 17:03 Сосульки на крышах могут обернуться дисквалификацией директоров УК
Вести-Тула

Сосульки на крышах могут обернуться дисквалификацией директоров УК

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В Государственной жилищной инспекции призывают туляков активнее жаловаться на наледь и сосульки на крышах. В самой жилинспекции по поручению главы региона Алексея Дюмина наличие опасной наледи на кровлях будут проверять постоянно и вне зависимости от температуры на улице. Эта работа, пояснили сегодня в ГЖИ, будет продолжаться до наступления поздней весны. Ее цель - исключить получение жителями области травм, связанных с падением сосулек и снега.

По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «обеспечивать отсутствие сосулек должна та организация, которая этим домом владеет. Если это жилые дома, то, как правило, управляющая компания, в редких случаях – ТСЖ. Люди должны проявлять гражданскую позицию и сигнализировать. Жители обращаются в свою управляющую компанию, а просто прохожий – по телефону горячей линии, обратиться в ГЖИ через Твиттер, форум».

Нарушителям, которые халатно отнеслись к этой работе, может грозить штраф до 300 тысяч рублей или даже дисквалификация руководителя управляющей компании. На устранение выявленных нарушений ответственным лицам чаще всего дается около суток.













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