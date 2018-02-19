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НОВОСТИ | Общество



19.02.2018 16:34 В Туле родители тоже будут сдавать ЕГЭ
Вести-Тула

В Туле родители тоже будут сдавать ЕГЭ

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О грядущих испытаниях для школьников – ГИА и ЕГЭ – шла речь на оперативном совещании администрации Тулы. В этом году для сдачи единого госэкзамена в Туле будут оборудованы 16 пунктов приёма, три пункта организуют на дому для детей-инвалидов.

В 2018 году будет немало изменений. Так, для девятиклассников в апреле будет проводиться мониторинг качества подготовки обучающихся по русскому языку в форме итогового собеседования. Есть в этом году нововведения и в процедуре сдачи ЕГЭ. Теперь печать контрольно-измерительных материалов, то есть непосредственно заданий, будет осуществляться в пункте приёма, а не в региональном центре обработки информации, как это было раньше. Здесь же материалы будут сканировать и отправлять ответы в федеральный центр.

Как рассказала начальник Управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «завтра у нас пройдёт всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Пятнадцать родителей будут иметь возможность ощутить на себе все этапы прохождения государственной итоговой аттестации. В апреле 2018 года тульские школьники станут участниками всероссийской акции «100 баллов для победы», когда будет организована встреча старшеклассников, которым предстоит сдача ЕГЭ, с теми ребятами, которые уже прошли эту процедуру и сдали на 100 баллов».
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