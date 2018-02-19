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19.02.2018 16:20 В Тульской области наркоторговцы получили серьёзные сроки Вести-Тула





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Роман Смагин приговорён к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Александр Сущенко - к 9 годам лишения свободы также в колонии строгого режима. Обвинительный приговор вступил в законную силу.



Региональным Управлением ФСБ России пресечена преступная деятельность двух ранее судимых мужчин, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний Тульской области, причастных к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере. 19 сентября 2017 года судом они были признаны виновными в незаконном производстве, сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.Роман Смагин приговорён к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Александр Сущенко - к 9 годам лишения свободы также в колонии строгого режима. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

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