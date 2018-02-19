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19.02.2018 13:45 Туляки смогут увидеть ранее не выставлявшиеся картины "Вести-Тула"





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Творчеству художников этого времени было свойственно влечение к поиску абсолютно новых выразительных средств живописи. В чём туляки могут убедиться, глядя на работы, каждая из которых расскажет свою историю.



Выставка с необычной концепцией и названием «Давно не виделись» открылась в Тульском областном художественном музее. В экспозиции представлены редчайшие, недавно отреставрированные полотна русских художников конца XIX начала XX веков, которые до этого, по определенным причинам, никогда нигде не выставлялись.Творчеству художников этого времени было свойственно влечение к поиску абсолютно новых выразительных средств живописи. В чём туляки могут убедиться, глядя на работы, каждая из которых расскажет свою историю.









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