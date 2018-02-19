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19.02.2018 13:35 День Российских студенческих отрядов отметили накануне "Вести-Тула"





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Сегодня российские студенческие отряды - это крупнейшая молодёжная организация, которая привлекается на добровольных началах к строительству различных объектов, проведению массовых мероприятий, организации отдыха детей.



Первые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан в 1959 году. После распада СССР студенческие отряды прекратили своё существование и были возрождены лишь в 2004-ом.Сегодня российские студенческие отряды - это крупнейшая молодёжная организация, которая привлекается на добровольных началах к строительству различных объектов, проведению массовых мероприятий, организации отдыха детей.











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