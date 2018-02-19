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19.02.2018 13:25 Семилетней Гале требуется помощь неравнодушных людей Алексей Еремин





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Когда малышка родилась, она не кричала, как все груднички. Гале поставили диагноз - «гипоксическо-геморогическое поражение центральной нервной системы, синдром мышечных нарушений, вероятная хромосомная патология». Её обнаружили врачи в результате исследования головного мозга: оно показало внутреннее кровоизлияние. Малышка не могла фиксировать взгляд, плохо реагировала на происходящее вокруг неё.



В год Гале поставили ещё один диагноз ДЦП. Спустя время в истории болезни, словно приговор, появился ещё один - синдром Паллистера-Киллианна. Семь лет терпеливого и тяжёлого лечения, и первые результаты. «Мы научились ползать. Галя стала намного сильнее. Она больше времени может чем-то заниматься. Раньше она очень быстро уставала и засыпала даже от незначительной нагрузки. Мы научились ходить, держась за одну ручку», - рассказывает Ольга Проскова.



Синдром Паллистера-Киллианна - редкое и непростое заболевание. Гале тяжело ходить, сейчас в этом ей помогают вот эти ботиночки, сделанные индивидуально под заказ, хотя совсем недавно она не могла даже сидеть. Малюсенькие шажочки - большая победа для мамы и самой Гали. Но чтобы и дальше видеть результат лечения постараться должна не только Галя с мамой, но и врачи.



Как рассказала невролог Института медицинских технологий Елена Малахова, «…так как девочка начала самостоятельно садиться, начала ползать и стоять у опоры, мы будем заниматься проблемой самостоятельного передвижения. Также будем развивать речь и интеллект девочки».



Галя нуждается в повторной госпитализации для продолжения восстановительного лечения, стоимость которого почти 200 тысяч. Таких денег у Ольги, матери-одиночки, нет. Читатели сайта rusfond.ru соберут 140 тыс. рублей. Не хватает 59 тыс. рублей. Чтобы помочь Гале, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб.



А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Помочь осуществить мечту Ольги – услышать долгожданное слово «мама» – можете и вы.









Семилетняя Галя попала в реанимацию уже на второй день свой жизни. Во время беременности у Ольги угрожающе поднималось давление, и врачи решили провести кесарево сечение на 38 неделе.Когда малышка родилась, она не кричала, как все груднички. Гале поставили диагноз - «гипоксическо-геморогическое поражение центральной нервной системы, синдром мышечных нарушений, вероятная хромосомная патология». Её обнаружили врачи в результате исследования головного мозга: оно показало внутреннее кровоизлияние. Малышка не могла фиксировать взгляд, плохо реагировала на происходящее вокруг неё.В год Гале поставили ещё один диагноз ДЦП. Спустя время в истории болезни, словно приговор, появился ещё один - синдром Паллистера-Киллианна. Семь лет терпеливого и тяжёлого лечения, и первые результаты. «Мы научились ползать. Галя стала намного сильнее. Она больше времени может чем-то заниматься. Раньше она очень быстро уставала и засыпала даже от незначительной нагрузки. Мы научились ходить, держась за одну ручку», - рассказывает Ольга Проскова.Синдром Паллистера-Киллианна - редкое и непростое заболевание. Гале тяжело ходить, сейчас в этом ей помогают вот эти ботиночки, сделанные индивидуально под заказ, хотя совсем недавно она не могла даже сидеть. Малюсенькие шажочки - большая победа для мамы и самой Гали. Но чтобы и дальше видеть результат лечения постараться должна не только Галя с мамой, но и врачи.Как рассказала невролог Института медицинских технологий Елена Малахова, «…так как девочка начала самостоятельно садиться, начала ползать и стоять у опоры, мы будем заниматься проблемой самостоятельного передвижения. Также будем развивать речь и интеллект девочки».Галя нуждается в повторной госпитализации для продолжения восстановительного лечения, стоимость которого почти 200 тысяч. Таких денег у Ольги, матери-одиночки, нет. Читатели сайта rusfond.ru соберут 140 тыс. рублей. Не хватает 59 тыс. рублей. Чтобы помочь Гале, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб.А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Помочь осуществить мечту Ольги – услышать долгожданное слово «мама» – можете и вы.











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