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19.02.2018 13:06 В Присадах с нетерпением ждут открытия ФАПа София Гафарова





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Но не только это пришлось по душе селянам. Аптечный пункт тоже предусмотрен в здании, о чем так давно здесь просили. От осмотра помещений интересы жителей перешли к непосредственной работе ФАПа. Фельдшер будет принимать полный день в будни с выездом на дом.



«У работника есть информационная система. Если она считает, что пациента надо направить к доктору, она может записать его на прием к врачу со своего рабочего места», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина. никода не надо звонить, за анализами никуда не ехать



На месте можно сдать все анализы. Узкие специалисты будут приезжать раз в квартал. Педиатр и терапевт, несколько раз в неделю. Медпункт оснащен всем необходимым для оказания первой помощи, что на сегодня есть далеко не во всех ФАПах региона. От электронного ростометра до дефибриллятора.





Сегодня в селе и ближайшей деревне проживают порядка тысячи человек, из них больше сотни детей. И открытие нового ФАПа решит проблему, как жителей, так и киреевской больницы. Куда зачастую приходилось обращаться жителям.



По словам главного врача Киреевской ЦРБ Анатолия Константинова, «...открытие ФАПа позволит существенно повысить качество оказания медицинских услуг. Медицинские услуги станут более доступными».



Что важно, ФАП - капитальное строение. Это здравпункт по соседству с жильем для медработника. Куда вскоре переедет со своей семьей фельдшер Светлана Провоторова, которая ежедневным поездкам в тульскую клинику предпочла работу на селе и буквально в своем доме.





Открытие только 26 февраля, а жителям уже не терпится посмотреть на долгожданный ФАП. Что и как здесь устроено. Светло, чисто, уютно, просторно. Несколько кабинетов по назначению: для терапевта, педиатра, процедурный и смотровой кабинеты.Но не только это пришлось по душе селянам. Аптечный пункт тоже предусмотрен в здании, о чем так давно здесь просили. От осмотра помещений интересы жителей перешли к непосредственной работе ФАПа. Фельдшер будет принимать полный день в будни с выездом на дом.«У работника есть информационная система. Если она считает, что пациента надо направить к доктору, она может записать его на прием к врачу со своего рабочего места», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина. никода не надо звонить, за анализами никуда не ехатьНа месте можно сдать все анализы. Узкие специалисты будут приезжать раз в квартал. Педиатр и терапевт, несколько раз в неделю. Медпункт оснащен всем необходимым для оказания первой помощи, что на сегодня есть далеко не во всех ФАПах региона. От электронного ростометра до дефибриллятора.Сегодня в селе и ближайшей деревне проживают порядка тысячи человек, из них больше сотни детей. И открытие нового ФАПа решит проблему, как жителей, так и киреевской больницы. Куда зачастую приходилось обращаться жителям.По словам главного врача Киреевской ЦРБ Анатолия Константинова, «...открытие ФАПа позволит существенно повысить качество оказания медицинских услуг. Медицинские услуги станут более доступными».Что важно, ФАП - капитальное строение. Это здравпункт по соседству с жильем для медработника. Куда вскоре переедет со своей семьей фельдшер Светлана Провоторова, которая ежедневным поездкам в тульскую клинику предпочла работу на селе и буквально в своем доме.









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