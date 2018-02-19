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19.02.2018 12:44 У православных начался Великий пост "Вести-Тула"





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«Вся наша жизнь состоит из наших дел, направленных в той или иной мере, на обеспечение самих себя, своей жизни, жизни наших близких. – Говорит игумен Агафангел. – Но невозможно и нельзя человеку абсолютно раствориться в этой суете. Нужно задуматься о своей вечной жизни. О спасении своей души. О том, что человек возьмет с собой на тот свет и с чем он предстанет перед Богом».



У православных верующих сегодня начало Великого сорокадневного поста, посвященного воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на Кресте, смерти и погребению. В Великий понедельник церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, предвосхитившего страдания Иисуса, а также бесплодную смоковницу, служащую образом лицемерной, внешней набожности.«Вся наша жизнь состоит из наших дел, направленных в той или иной мере, на обеспечение самих себя, своей жизни, жизни наших близких. – Говорит игумен Агафангел. – Но невозможно и нельзя человеку абсолютно раствориться в этой суете. Нужно задуматься о своей вечной жизни. О спасении своей души. О том, что человек возьмет с собой на тот свет и с чем он предстанет перед Богом».













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