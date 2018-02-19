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19.02.2018 12:26 Стало известно, где в Туле хуже всего чистят от снега дороги "Вести-Тула"





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За минувшую неделю из областного центра вывезено более 30 тысяч кубометров снега. В уборке улиц было задействовано 98 единиц спецтехники и 140 человек. Хуже всего по состоянию на сегодняшний день убраны дороги в Шатске, Ильинке и Скуратове - заявила начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева.



Глава администрации Евгений Авилов поручил в срок до конца недели привести в порядок всю территорию города. «Дополнительное внимание необходимо уделить уборке тротуаров и подходов к промышленным предприятиям», - отметил Евгений Авилов.



Коммунальщикам и дорожникам пока расслабляться рано. Об уборке Тулы от снега и наледи говорили сегодня утром на совещании в городской администрации.За минувшую неделю из областного центра вывезено более 30 тысяч кубометров снега. В уборке улиц было задействовано 98 единиц спецтехники и 140 человек. Хуже всего по состоянию на сегодняшний день убраны дороги в Шатске, Ильинке и Скуратове - заявила начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева.Глава администрации Евгений Авилов поручил в срок до конца недели привести в порядок всю территорию города. «Дополнительное внимание необходимо уделить уборке тротуаров и подходов к промышленным предприятиям», - отметил Евгений Авилов.









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