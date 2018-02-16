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16.02.2018 19:08 Юного поэта из Новомосковска пригласили в Швейцарию "Вести-Тула"





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Наш Алексей оказался в семерке лучших. На конкурс он представил три стихотворения на заданные темы: защита экологии, культура народов и мир на земле. Он выбрал из своих творений такие: «Голубая планета», «Тульская земля» и «Если б не было войны».



Кстати, военная тема в его творчестве самая животрепещущая, поскольку парень увлечен поисковой работой в составе отряда «Дон». К тому же примером и вдохновителем для него является прадедушка, прошедший всю войну башенным стрелком на танке. Свои стихи в Женеве Алексей будет читать на родном языке.



Новомосковский восьмиклассник Алексей Дорохин приглашен на международную конференцию в Швейцарию, что пройдет на площадке ООН. Эту поездку он выиграл в качестве победителя международного поэтического конкурса «Лёгкая строка». В нем приняли участие порядка 360 участников из 6 стран.Наш Алексей оказался в семерке лучших. На конкурс он представил три стихотворения на заданные темы: защита экологии, культура народов и мир на земле. Он выбрал из своих творений такие: «Голубая планета», «Тульская земля» и «Если б не было войны».Кстати, военная тема в его творчестве самая животрепещущая, поскольку парень увлечен поисковой работой в составе отряда «Дон». К тому же примером и вдохновителем для него является прадедушка, прошедший всю войну башенным стрелком на танке. Свои стихи в Женеве Алексей будет читать на родном языке.











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