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НОВОСТИ | Общество



16.02.2018 19:08 Юного поэта из Новомосковска пригласили в Швейцарию
"Вести-Тула"



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Новомосковский восьмиклассник Алексей Дорохин приглашен на международную конференцию в Швейцарию, что пройдет на площадке ООН. Эту поездку он выиграл в качестве победителя международного поэтического конкурса «Лёгкая строка». В нем приняли участие порядка 360 участников из 6 стран.

Наш Алексей оказался в семерке лучших. На конкурс он представил три стихотворения на заданные темы: защита экологии, культура народов и мир на земле. Он выбрал из своих творений такие: «Голубая планета», «Тульская земля» и «Если б не было войны».

Кстати, военная тема в его творчестве самая животрепещущая, поскольку парень увлечен поисковой работой в составе отряда «Дон». К тому же примером и вдохновителем для него является прадедушка, прошедший всю войну башенным стрелком на танке. Свои стихи в Женеве Алексей будет читать на родном языке.
















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